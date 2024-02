VIDEO | Kaadrid rindelt: Vene väed jätkavad rünnakuid Robotõne külas

Sõltumatute analüütikute sõnul on Vene armee Robotõnest lääne ja lõunasuunas saavutanud märkimisväärset edu. Sõjauuringute instituut teatas esmaspäeval, et armee on tunginud ka küla lääneservadesse.

„Tundub, et venelased on seadnud eesmärgiks seal mingi edu saavutada“ ja kavatsevad proovida küla enda kätte saada, kommenteeris Ukraina vägede pressiesindaja Dmõtro Lõhhovi.

Viimastel nädalatel on Vene väed rünnanud Robotõne külgi ja vallutanud järk-järgult tagasi väikeseid maatükke. Lõhhovi sõnul annab vene armee seal tugevat tuld.

Lahinguvälja kaardid näitavad, et Venemaa ründedroonid on tabanud Ukraina käes olevaid kaevikuid Robotõnest vaid paarsada meetrit lõuna pool.

Rünnakud Robotõnes toimusid samal ajal, kui Vene väed vallutasid rindejoonel asuva Avdijivka linna. Analüütikud ütlesid, et samaaegsed rünnakud on rindejoonele surve avaldamiseks, et vähendada Ukraina suutlikust väsinud vägesid vahetada ja sundida neid kasutama napiks jäävat laskemoonavaru.

Analüütikute sõnul on lääne sõjalise abi hilinemine nõrgendanud Ukraina võimet toetada Venemaa rünnakuid kogu rindejoonel. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tunnistas, et „olukord on äärmiselt keeruline mitmes rindejoone osas“, ka tema sõnul kasutab Venemaa ära Ukrainale antava abi viivitusi.