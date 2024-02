Lahendamist ootavad saladused: Vastseliina unustatud lugu

Romaani „Salakuulaja Vastseliinas“ autor Erkki Koort on tunnustatud julgeolekuekspert, kes on aastaid töötanud kaitsepolitseis ja siseministeeriumis. Oma töös on ta peale Eesti valitsuse nõustanud ka Euroopa Liidu liikmesriike ja Ameerika Ühendriike. Praegu on ta sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja ning oma valdkonna teemade toimetaja Postimehes. Lisaks romaanile „Salakuulaja Vastseliinas“ (2020) on ta kirjutanud teisigi keskajateemalisi seiklusromaane nagu „Kättemaks Kirumpääl“ (2018), „Veritasu Tartus“ (2019). Ajaloolise triloogia seob tervikuks peategelane – maarahva seast pärit sõjasulane Markus. „Kirumpää kättemaksus“ põgeneb Markus Vastseliina linnusest, aga alles viimasena ilmunud raamatust „Salakuulaja Vastseliinas“ saame teada, miks ta seda tegema pidi. Ajakohase õhustiku ja tõepärasuse tagamiseks on autorit kõigi raamatute valmimisel toetanud filosoofiadoktor arheoloog Heiki Valk.

„Markus Truupi mängitav karakter on väga põnev ja mitmekülgne. Mees seisab silmitsi intriigide ja reetmistega ning peab avastama tõe keerulistes oludes. Sten Karpov mängib lavastuses vend (munk) Jacobit. Munk on etenduse kõige salapärasem tegelaskuju, kes ei räägi endast palju, aga on alati kohal, kui keegi kaotab oma elu. Tema suust pärineb ka paljuütlev lause „Patt on elu võtta, aga elu ongi patt“. Suvelavastus on põnev ja kaasakiskuv lugu, mis jääb meelde veel pikaks ajaks,“ jagas lavastaja Tarmo Tagamets muljeid.

Erkki Koorti esivanemad elasid enne II maailmasõda Kirumpääl. Vastseliina lugugi sündis selle paiga mineviku vägevuse ning kultuurilise eripära tõttu. Mitte ainult linnus, vaid ka ümbruskonna kultuur kandub oma iidsuses tänapäeva ning inspireerib. Võrumaa kagunurgas oli eestlaste kogukond, kelle jaoks oli relvade kandmine lubatud veel sadu aastaid peale seda, kui ülejäänud Eestis relva kandmine keelati. See rahvakild oli justkui omalaadne piirivalve eriüksus, mille ülesandeks oli pihkvalased Tartu piiridest eemal hoida.

„Nende sõjakus ning vaba meel nõudis kaasarääkimist selle piirkonna elukorralduses ning seda nad ka tegid,“ sõnas kirjanik Koort. „Just sellest hõimust sirgus ka sõjasulane Markus, kes eriülesandega Vastseliina linnusesse saadeti ja kelle seiklustest ajalooline romaan jutustab,“ lisas ta.

Tarmo Tagamets on Võrumaa juurtega näitleja ja lavastaja, kelle käe all on lavale toodud 12 menukat ning publikut köitvat lavastust. Ta peab oluliseks Lõuna-Eestisse kultuurielamuste toomist ja sealse kultuurielu edendamist. Ta on Võrumaal võru keele ja kultuuri arendamise eest pälvinud korduvalt tunnustusi.

„Teater on alati olnud lugude jutustamise kunst, mis peab publikut kaasa haarama ja kõnetama. Seekord oleme oma looga ajaloolises Vastseliina linnuses Võrumaal ja räägime päris oma kandi lugu. Lugu noorest sõjasulasest Markusest, kes peab tabama oma salka sisenenud reeturi… Loost ei puudu tõelised sõprussidemed ega särtsakalt vastuoluline armuliin. Lavastuslikult on minu eesmärk luua mastaapne vabaõhulavastus oma eriliste atmosfääri ja looduslike võimalustega. See on teater ajastule omase tõetruudusega, kus publik saab osa sajandite tagusest elust ja meelelahutusest.“

Ka meeskonna komplekteerimisel on lavastaja lähtunud inimeste seosest Võrumaaga või selle lähiümbrusega ja korraldajate rõõmuks on kõikidel see vajalik ühisosa olemas. „Hea on tõdeda, Lõuna-Eestist on pärit on palju andekaid ja tegusaid inimesi,“ lisas Tarmo Tagamets.