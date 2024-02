EL leppis kokku uues Venemaa-vastases sanktsioonipaketis

Uue paketiga lisatakse nimekirja 193 üksust ja isikut, kellel on keelatud EL-is äri teha või liidu riikidesse reisida. Uusi meetmeid konkreetsete majandussektorite vastu ei ole, teatasid EL-i allikad.

Peamiselt on nimekirjas Venemaa ettevõtted, lisaks on seal veel kolm Hiina ettevõtet, üks Hongkongis asuv ettevõte, üks Põhja-Korea ja üks Valgevene firma.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör ütles mullu märtsis, et Venemaa on Ukraina okupeeritud piirkondade laste- ja hooldekodudest üle andnud „vähemalt sadu“ lapsi ning „paljud“ on lapsendamiseks antud.