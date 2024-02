Käravetel jätkub demineerimine, piirkonnas võib kuulda plahvatusi

Kohalike sõnul hoidis mees pigem omaette

Kohalikud elanikud rääkisid eile Delfile, et 66-aastane mees hoidis pigem omaette. Keegi temaga korterit ei jaganud. Küll väideti, et tal olla tütar, kes praegu elab välismaal. „Hirmutav on see, et samas majas elab noor pere, kus mitu last,“ märkis üks kohalik.