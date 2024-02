Tartu maakohus tühistas Raul Eametsa suhtes algatatud väärteomenetluse

Eametsa süüdistati selles, et ta sõlmis ja allkirjastas 13. juunil 2023. aastal Tartu Ülikooli nimel sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina „Koostöölepingu teadusuuringute läbiviimiseks“ Pere Sihtkapital Sihtasutusega, olles samal ajal nimetatud sihtasutuse nõukogu liige.

Süüdistuse järgi rikkus Eamets sellega korruptsioonivastase seaduses sätestatud toimingupiirangu keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Kohtu hinnangul puudub inimesel süü, kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu. Kohus leidis, et Eamets püüdis endale selgeks teha, kas ta tohib koostöölepingut Tartu Ülikooli nimel sõlmida ja allkirjastada, olles ise Pere Sihtkapital Sihtasutuse nõukogu liige.