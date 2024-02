Kõlvart tõdes, et tema arvates poleks pidanud näitust sel kujul linnaruumis esitama. Ta selgitas, et piltidel kujutatud kortermajad pole välja mõeldud ning nende elanikel võib olla väga raske puruks pommitatud kodu vaadata.

„Seal, kus on must auk, on tegelikult kellegi korter, magamistuba, lastetuba,“ rääkis Kõlvart. „Missuguseid järeldusi peaks tegema laps, kui ta näeb, et tema toaga on midagi juhtunud? Miks peaks laps üldse selle peale mõtlema?“