FOTOD | Bonnieri preemia läks jagamisele Delfi Meedia ja ERR-i ajakirjanike vahel

Bonnieri preemia võit läks seekord jagamisele. Võitjad on Eesti Päevalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklid, mis tõid esmakordselt välja Slava Ukraini annetuste kasutamise skandaali tegelikud telgitagused ning näitasid, kellele, kuidas ja kui palju raha liigutati. Artiklite autorid on Holger Roonemaa, Herman Kelomees, Matthias Kalev, Anna Mõrunjuk ja Martin Laine.

Lisaks on võitjad on Eesti Rahvusringhäälingus ilmunud lood, mis vallandasid ja arendasid nn idavedude skandaali: 23. augusti „Peaministri abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte jätkab vedusid Venemaale“ (autor Aleksander Krjukov) ja „Kallas: mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega“ (autor Madis Hindre) ning 29. augusti „ Arvo Hallik ei kavatse osalusest Stark Warehousingus loobuda“ (autor on Karin Koppel).