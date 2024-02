Naiste alaesindatus Eesti tehnoloogiavaldkonnas ja miks see teema aastal 2024 nii oluline on

Miks on 2024 niivõrd oluline aasta?

Nii suure talentide reservi kasutamata jätmine pärsib Eesti majanduspotentsiaali ja võib viia selleni, et 2025. aastaks on Eestis puudu üle 10 000 IKT-spetsialisti (allikas: Telia Eesti: Programm „Naised tehnoloogias“).

Uuringud näitavad ka, et mitmekesiste juhtimismeeskondadega ettevõtted kogevad suuremat kasumlikkust ja innovatsiooni. Seda võimekust demonstreerivad sellised naised nagu Kaidi Ruusalep, kes on globaalse finantstehnoloogia platvormi Funderbeam asutaja. On selge, et Eesti tehnoloogia võib naiste suurema kaasamisega veelgi kõrgemale tõusta.