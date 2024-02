Fotografiska moefookus: põnevad eriüritused igale maitsele

Toomas Volkmanni näitus Fotografiskas lõpeb võimsa akordiga – „täis mineviku“ („blastful past“) viimase nädalavahetuse lükkavad käima etenduskunstnikud Florian Wahl ja Johhan Rosenberg koos kunstnik Kris Lemsaluga . „A Blastful Finale“ on Volkmanni kirevatest kontrastidest inspireeritud performance, mis kombib fotonäituse eri tahke – igal nurgal ootab vaatajat potentsiaalne tähenduste plahvatus. Etteaste süda on dünaamiline ja ekspressiivne, poeetiline ja lihakas, tõmmates publiku elu ning kunsti vahelistesse pragudesse. Õhtu jätkub Jana Hallase DJ-set’iga ja Disco Tallinna peoga, et pärast kogetut Fotografiska majas inspiratsiooni edasi ammutada.

