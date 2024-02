Poola võimud süüdistavad Vene agente Putini-meelsetes loosungites põllumeeste protestiaktsioonil

„Me hoiame neile sõja võitmiseks pöialt, sest me teame, et kui nad kaotavad, on meil piiril Venemaa, mis ähvardab oma naabrite vastu jõudu kasutada. Pärast sissetungi 2022. aasta 24. veebruaril tuli enamik meist appi. Mõned läksid toiduga piirile, teised võtsid põgenikke vastu oma katuse all. Riigina aitame me neid sõjaliselt ja mitte ainult. Aga põllumajandustoodete küsimus on teine asi, see on sekkumine meie turule. Kõik tootjad peaksid vastama teatud standarditele, aga praegu ei ole see nii. Poola põllumehed on seatud palju halvemasse olukorda kui Ukraina omad. Ukraina toodete eelistamine on vastuvõetamatu, sellest blokaadid piiril, mida me kavatseme jätkata. Me ei blokeeri humanitaar- ega sõjalist abi,“ ütles üks protestija Gazeta Wyborczale.