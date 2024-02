Politseinikud pidasid Tallinnas kinni narkokuritegudes kahtlustava 49-aastase mehe

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti mehe kinnipidamise ning läbiotsimise käigus ligi 1 kilo amfetamiini ja lisaks nii ecstasy tablette, kanepit kui ka sularaha. „Meile teadaolevalt on kinnipeetud mees vahendanud keelatud aineid Ida-Virumaa diileritele, kes on neid piirkonnas edasi levitanud ja kohalike elanikeni viinud,“ selgitas Kabanov.

Narkootilised ained on eluohtlikud ja üksnes möödunud aastal suri narkootikumide tarvitamise tagajärjel 117 inimest, mis on viimaste aastate suurim number.

„Politsei peamine eesmärk on piirata narkootikumide turgu ja müüki, et seeläbi vähendada nende kättesaadavus Eesti inimestele. Oluline on mõista, et uimastiäri on organiseeritud kuritegevus. Iga inimene, kes narkootikume ostab, toetab sellega kuritegevuse jätkumist,“ lisas narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht.