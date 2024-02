Küsitlus: vaid 10% eurooplastest usub, et Ukraina suudab sõja võita

Aasta tagasi arvas enamik eurooplasi, et Ukraina peab kogu kaotatud territooriumi tagasi saama. See nihe arvamuses nõuab, et poliitikud võtaksid omaks „realistlikuma“ lähenemise, mis keskendub selle defineerimisele, mida vastuvõetav rahu tegelikult tähendaks, ütlevad uuringu autorid, vahendab Guardian.