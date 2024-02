„Meil õnnestus koju tagasi saada 11 Ukraina last! Need on kuus tüdrukut, sealhulgas kaheaastased kaksikõed, ja viis poissi. Noorim tagasi saadud laps on kaheaastane ja vanim 16-aastane. Kaks last tõi ära kiirabiauto, sest üks laps ei suuda üldse liikuda,“ teatas Lubinets Facebookis.