Ukraina andis löögi kindrali jaoks üles rivistatud Vene sõdurite pihta

Sel hetkel olid polügoonile üles rivistatud Venemaa 36. kaardiväe motolaskurbrigaadi (sõjaväeosa 06705) sõdurid. Brigaadi alaline paiknemiskoht on Taga-Baikali krai Borzja linn.

Venekeelse BBC valduses on üle kümne foto ja videosalvestise polügoonilt, mis on tehtud kohe pärast lööki. Näha on kümneid hukkunuid. Erinevatel hinnangutel võis hukkuda vähemalt 60 meest.