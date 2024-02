USA blokeeris järjekordse Iisraeli-Hamasi vahelise relvarahu resolutsiooni ÜRO Julgeolekunõukogus

„Selle resolutsiooni eelnõu poolt hääletamine on palestiinlaste eluõiguse toetamine,“ sõnas ütles Alžeeria ÜRO suursaadik Amar Bendjama nõukogule enne hääletust. Ta lisas, et selle vastu hääletamine tähendab aga vastupidist - palestiinlastele „osaks saanud jõhkra vägivalla ja kollektiivse karistuse toetamist“.

USA ÜRO suursaadik Linda Thomas-Greenfield andis juba laupäeval märku, et USA paneb resolutsioonile veto. Põhjenduseks tõi ta, et resolutsioon võib seada ohtu USA, Egiptuse, Iisraeli ja Katari vahelised kõnelused. Kõneluste eesmärk on vahendada Iisraeli ja Hamasi vahel kokkuleppeid seoses pausidega sõjas ja pantvangide vabastamisega Gaza sektorist.