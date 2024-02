USA kuulutas välja sanktsioonipaketi Venemaa vastu pärast Navalnõi surma

Kirby kutsus kongressi ka üles andma rahalisi vahendeid Ukrainale ja teistele liitlastele. Tema sõnul on Ukraina toetamine „üks võimsamaid asju, mida me praegu Vladimir Putinile vastu astumiseks teha saame“.

Senaator Lindsey Graham ütles pühapäeval, et soovib, et Venemaa määrataks pärast Navalnõi surma terrorismi sponsoriks. Kirby tõdes, et tal pole värskeid andmeid selle kohta, kas USA määrab Venemaa terrorismi sponsoriks, kuid rõhutas, et sanktsioonid „suurendavad survet“ Kremlile.