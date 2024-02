VOX POP | Kuidas suhtuvad Lasnamäe elanikud purustatud Tallinna kujutavasse näitusesse?

Üks majaelanik ütles, et tema jaoks on näitus hästi ebameeldiv. Tütargi küsis talt, miks on nende maja nii kujutatud. „Mina arvan, et see on lubamatu näitus. Inimesed peaksid ikkagi mõtlema, kuidas lapsed, vanemad inimesed reageerivad ja suhtuvad sellisele pildile.“

Teine naine ütles, et näitus tekitab temas pigem hirmu, et elu on nii ettearvamatu ja kõike võib juhtuda. Ta soovis, et sõda poleks kuskil ja Eestis läheks kõik hästi. „Mõnikord tuleb inimestele näidata, et see on tõesti olemas, et see pole välja mõeldud,“ arvas ta.