FOTOD ja VIDEO | Sauel põleb tootmishoone, päästeamet reageeris suurte jõududega

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et ühekorruseline tootmishoone põleb Saue vallas Tule tänaval. Häirekeskusele laekus sellekohane teade kella 16.15 paiku, kus öeldi, et tööstushoone seinal on süttinud isolatsioon. Sündmuskohal selgus, et tuli on juba levinud katusest välja. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega.