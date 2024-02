VIDEO | Navalnõi ema: Vladimir Putin, laske mul lõpuks oma poega näha!

„Minu selja taga on koloonia IK-3 Polaarhunt, kus 16. veebruaril hukkus minu poeg, Aleksei Navalnõi. Viiendat päeva ei saa ma teda näha, mulle ei anta välja tema surnukeha ja mulle isegi ei öelda, kus ta on. Ma pöördun teie poole, Vladimir Putin. Küsimuse lahendamine sõltub ainult teist. Laske mul lõpuks oma poega näha. Ma nõuan, et viivitamatult antaks välja Aleksei surnukeha, et ma saaksin ta inimese kombel maha matta,“ ütleb Ljudmila Navalnaja videos.