DELFI INDIAS | Margus Tsahkna Vene eriteenistuse kaastöötajatest: informeerin meie partnereid, et selline tegevus on süsteemne

Tsahkna sõnul kommenteerib kurjategijate avastamist ja tegevust kaitsepolitseiamet. „Aga esiteks me tabame need inimesed. Teiseks on selge, et tegemist on organiseeritud tegevusega, mille taga on Venemaa, kes soovib külvata hirmu ja ebastabiilsust erinevates ühiskondades, ka Eestis,“ lausus välisminister.

„Meie kolmas sõnum on, et me teeme need asjad avalikuks, et oleks aru saada: Eesti on väga tugev riik. Me teame sisejulgeoleku mõttes, mis toimub, kes panevad toime kuritegusid ja kes on nende taga,“ rõhutas Tsahkna. Ta märkis, et kutsub Venemaa esindaja välisministeeriumisse selgitusi andma.