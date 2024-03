Kuidas leida aega oma hobideks?

Kõik on elustiili küsimus

Mitmekülgsed elustiiliajakirjad on suurepäraseks meelelahutuseks naisele, kes ei soovi keskenduda ühele kindlale teemale, vaid naudib kõiki valdkondi põnevusega. The Simple Things pakub meelelahutust neile, keda kõnetavad heaoluteemad, nagu laste kasvatamine, teadvelolek, koduelu, lõõgastumine jpm. Tegemist on tõelisele nautlejale mõeldud väljaandega, mis kajastab mitmekülgselt paljusid eluvaldkondi. Kuigi Magnolia journal on suurepärane valik aia ja kodusisustuse fännidele, kõnetab see veel nii kokandushuvilisi, enesearengust ja tervisest inspireeritud naisi kui ka kõikvõimsaid koduseid pereemasid. Tegemist on tõelise kameelioniga.