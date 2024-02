KREMLI LEKKED | Venemaa võimuladvik peab sadade miljonite eurode eest omaenda rahva vastu infosõda

„Ma ei hakka varjama, et eri aegadel on mul olnud eri mõtteid, kuid praegu on teil õigus. Praegu on selline aeg, kui peab otsuseid tegema,“ kõneleb Vladimir Putin Kremli saalis. Ta hääl on vaikne, isegi võbelev. On 2023. aasta 8. detsember.

Marurahvusliku Sparta pataljoni ülem polkovnik Artjom Žoga on just esinenud hingestatud sõnavõtuga, milles palus Putinil ees ootavatel presidendivalimistel uuesti kandideerida. „Me oleme teie meeskond. Me vajame teid. Venemaa vajab teid,“ palus Žoga Putinit.

Ning Putin nõustus.

Loomulikult oli see näitemäng. Selles, et Putin märtsis toimuvatel valimistel kandideerib ja need ülekaalukalt võidab, ei kahelnud keegi. Kreml ise kõige vähem, sest nad on teinud kõik endast oleneva, et 17. märtsi valimised lõpeksid Putini triumfiga.

Delfi valduses on Putini režiimi juurest lekkinud dokumendid, mis näitavad, kuidas Kreml tema võidu tagab. Need dokumendid selgitavad üksikasjalikult, kuidas Kreml etendab avalikkuse ees miljardeid maksvat kodanikuliikumiste näitemängu, loob näilisi arvamusliidrite võrgustikke, ehitab propagandavõrgustikku, mis saadab igat Vene kodanikku sünnist surmani, ning nuhib keeruliste IT-süsteemide abil internetis omaenda kodanike järel.