Kreml: Julia Navalnaja süüdistused Putini aadressil on paljasõnalised ja jultunud

„Loomulikult, need on absoluutselt paljasõnalised, jultunud süüdistused Vene riigi pea vastu,“ ütles Peskov, vahendab Interfax.

Ajakirjanikud tahtsid Peskovilt kommentaari ka Navalnaja nende sõnade kohta, et võimud ei anna tema mehe surnukeha välja spetsiaalselt, et varjata mürgi jälgi.

„Ma ei ole ausalt öeldes selle esinemisega tuttav, aga kui see sisaldas selliseid sõnu, ei ole see jällegi miski muu kui paljasõnalised süüdistused, sest neid ei kinnita miski, ei tõesta, ja antud juhul ei saa ma ainult eetilistel kaalutlustel nendele sõnadele sellist hinnangut anda, nagu peab,“ lausus Peskov.

„Need on tavapärased protsessid - nii rotatsioonilised protsessid kui ka teenistuses edasiliikumise protsessid. Need käivad oma rada. See on absoluutselt normaalne,“ ütles Peskov.