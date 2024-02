Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) kinnitab oma pühendumust personaalse riigi plaanile. Kuigi ta tunnistab, et erakonna üks asutajaid ja suurrahastaja Priit Alamäe on saadud avalikust tagasisidest häiritud, kuulab tema ise eelkõige eelkõige asjatundjaid ja neid, kellega koos töötab. Avalik mõistmatus on Riisalo hinnangul kommunikatsiooniline mahajäämus, mida annab parandada.