Meeskond lahkus pärast huuthide rünnakut Suurbritannias registreeritud kaubalaevalt

Alus nimega Rubymar paiknes Adeni lahel Bab al-Mandabi väina lähedal, kui pihta sai. Meeskond lahkus laevalt ja huuthid väitsid, et see läks põhja, vahendab BBC News.

Suurbritannia valitsus teatas, et Rubymar võtab vett pardale, on hüljatud ja meeskond on päästetud. Suurbritannia mõistis rünnaku hukka kui täiesti vastuvõetamatu ning teatas, et jätab koos liitlastega enesele õiguse asjakohaselt vastata.