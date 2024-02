Zelenskõi teatas üliraskest olukorrast mitmetel rindelõikudel

„Ja need on väga käegakatsutavad asjad. Suurtükiväe defitsiit. Rinde õhutõrje ja enamate kaugmaarelvade vajadus. Me teeme partneritega maksimaalselt tööd, et toetus taastada ja seda pikendada. Eriti tahan tänada kõiki ukrainlasi, kõiki teie ettevõtteid ja meie partnereid, kes on juba korraldanud mürskude, droonide ja raadioelektroonilise võitluse vahendite tootmise – uue tootmise, mis kogub pöördeid,“ ütles Zelenskõi.