Venemaa uurimiskomitee teatas, et Navalnõi surnukeha läks vähemalt 14 päevaks keemilisse ekspertiisi

Venemaa vanglateenistus (FSIN) teatas 16. veebruaril, et Navalnõi suri Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas asuvas koloonias IK-3. 17. veebruari hommikul saabus sinna Navalnõi ema Ljudmila Navalnaja, kellele anti teada poja surmast. Koloonia juhtkond teatas, et surnukeha asub Salehardi surnukuuris. Kui ema sinna läks, öeldi talle, et surnukeha ei ole, vahendab Meduza.