FOTOD | Kaitseminister tunnustas pikaajaliselt riigikaitsesse panustajaid

„Praeguseks on Eesti riigil lisaks tugevale kaitsetahtele vaenlase vastu välja panna hoopis rohkem kui süütepudelid ning sapöörilabidad, ent iga meie enda või liitlaste võime on vaid tükike rauda, kui seda ei võimesta inimesed. Seetõttu on mul ministrina raske leida piisavalt sõnu, et väljendada Eesti rahva tänutunnet selle eest, mida olete Eesti riigikaitse ülesehitamisse andnud ja korda saatnud. Sügav kummardus ja tänu teile selle eest,“ ütles minister Hanno Pevkur tänukõnes.

Oma kõnes meenutas minister 1991. aasta augustipäevi ning peagi juba kaks aasta kestnud täiemahulist sõda Ukrainas. „Meie jaoks ei ole küsimust – Ukraina sõda on ka meie sõda. Iga tank ja iga sissetungija, kes oma lõpu Ukrainas leiab, ei leia kunagi teed üle meie piiri. Eesti jaoks on aga sel sõjal veel üks äärmiselt oluline tähendus. See asetab täiesti uude valgusesse selle töö, mida teie, kõik koos ja igaüks eraldi, olete Eesti vabaduse ja kaitsevõime tõstmise nimel teinud. Veelgi enam – meie vabadus on teie hoitud vabadus,“ sõnas minister.

1991. aasta augusti sündmusi meenutades sõnas minister, et kaugeltki mitte alati ei võida lahinguid suurem ja tugevam, vaid tihti on võit selle päralt, kes on vastasest nutikam, kiirem, osavam ja südikam. Tuues näiteks Eesti Vabadussõja, kus Eesti kaitseväe algselt kahele tuhandele mehele kõigile relvasid ei jätkunud. Märgiliseks võib pidada ka seda, et uuesti sündinud Eesti üks esimesi parlamendi otsuseid puudutas Eesti kaitsejõudude taasloomist.

„Hoidkem kokku sõltumata sellest, kas idanaabrist lähtuv oht peaks kunagi realiseeruma või mitte. Leidkem igas päevas rohkem positiivset kui negatiivset ja öelgem üksteisele hästi ning kiitkem pigem tihemini kui harvemini. Eestlastena oleme loomult kinnised, ent seda enam teeb südame soojaks kui keegi midagi hästi ütleb. Ka täna, vaadake enda kõrvale ja laiemalt saalis ringi. Meil on põhjust uhkust tunda, et oleme ehitanud ja hoidnud riiki, mis baseerub vabadusel, õiglusel ja õigusel,“ ütles minister Pevkur, lisades, et me anname ka edaspidi endast kõik, et oma vabadust hoida ja vajadusel hävitada iga agressor, kes julgeb üle Eesti riigipiiri astuda. „Me ei lase kellelgi Eestist üle sõita. Me hakkame vastu, võimsalt. Ja me pole enam üksi. Meil on sõbrad ja nii nagu ütleb NATO üks motodest – Koos oleme tugevamad!“ lõpetas Pevkur oma tänukõne.