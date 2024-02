Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas pärast esimest päeva, et tema on optimistlik. Ta rääkis, et osapooled suutsid fokusseerida, milles on vaja kokku leppida ning millised on läbirääkimiste teemad. „Need teemad on õpetajate karjäärimudelis, õpetajate palgatingimustes, töötingimustes ja hariduse rahastusmudelis tervikuna kokkuleppe saavutamine - ja selle me leppisime kokku,“ sõnas Kallas.