Veel tõi Voltri välja, et kohati jäi mulje, nagu kohalikud omavalitsused ei näe õpetajate ülekoormust sellise probleemina, nagu see õpetajate vaates on. „See oli asi, mis natuke jäi kriipima,“ sõnas ta, kuid lisas, et järgmisel kohtumisel vaadatakse üle õpetajate töökorraldus ja -koormus ning siis saab asjad ka paremini lahti rääkida.