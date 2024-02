Kulumaterjalide vahetamine: millal ja kuidas vahetada õli, filtreid, süüteküünlaid ja muid osi

Sõiduki hooldamine ei tähenda ainult tavapärast pesu ja aeg-ajalt remonti; see hõlmab kõikehõlmavat lähenemist, sealhulgas sõiduki optimaalse funktsionaalsuse, ohutuse ja pikaealisuse seisukohalt oluliste kulumaterjalide regulaarset asendamist. Alates mootoriõlist kuni piduriklotside, rehvide ja jahutusvedelikuni mängib iga komponent sõiduki sujuva ja usaldusväärse töö tagamisel üliolulist rolli. See juhend pakub üksikasjalikke protseduure nende kulumaterjalide asendamiseks ja annab soovitusi korrapärasuse säilitamiseks.

Alustuseks parkige auto tasasele pinnale ja laske mootoril jahtuda. See tagab, et õli saab ohutult välja voolata ilma põletusohuta. Otsige üles mootori alt õli väljalaskekruvi ja asetage selle alla õli väljalaskevann, et vana õli kinni püüda. Kasutage sobivat mutrivõtit, eemaldage ettevaatlikult tühjenduskork ja laske vanal õlil täielikult pannile nõrguda. Pärast tühjendamist asetage äravoolukork kindlalt tagasi, et vältida lekkeid.