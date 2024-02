Kreml Navalnõi surnukeha lähedastele üleandmisest: meie selle asjaga ei tegele

„See toimub, sellega seoses tehakse kõiki vajalikke toiminguid. Aga seni selle juurdluse tulemusi avaldatud ei ole ja tegelikult ei ole need teada,“ ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Küsimusele, kas Kreml on huvitatud selle asja põhjalikust uurimisest, vastas Peskov: „Viiakse läbi neid toiminguid, mis on ette nähtud vastavalt Venemaa seadusandlusele.“

Peskov teatas veel, et Navalnõi surnukeha tema lähedastele üleandmise protseduur ei kuulu Kremli kompetentsi.

Küsimusele, kas talle on teada, millal kõik surnukeha lähedastele üleandmise protseduurid võiksid lõppeda, vastas Peskov: „Ei, see küsimus ei ole meile. Meie selle asjaga ei tegele. See ei ole presidendiadministratsiooni funktsioon.“