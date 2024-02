Ukraina maaväe uus ülem: loodeti lääne kiirele abile ja kaotati parimad sõdurid

„Kuskil maiks hakkas meil Nõukogude tüüpi laskemoon, mis tollal meie varudes oli, otsa lõppema. Ja seetõttu lootsime me, et lääne abi tuleb väga kiiresti. Kahjuks ei olnud see nii. Ja paljuski kaotasime me kõige paremini ettevalmistatud poisid, kes oma elu hinnaga vaenlast kinni hoidsid. Ebapiisava laskemoona hulga juures,“ ütles Pavljuk.

Pavljuk arvab, et kui partnerid oleksid õigel ajal laskemoona saatnud, oleks kaotusi isikkoosseisus olnud märksa vähem. Samasugune hukatuslik suundumus on ka praegu: Ukrainal on probleem laskemoonaga ja iga päev kaotatakse oma kangelasi, rõhutas Pavljuk.

Pavljuki sõnul teevad Ukraina võimud kõik, et riigi kaitsjad saaksid kiiremini kõike võimalikku. Pavljuk ei usu, et Euroopa armeed suudaksid Ukraina relvajõudude tasemel peale tungida, aga seal pannakse lootused NATO kollektiivkaitsele.

„Kõik loodavad kollektiivkaitsele NATO süsteemis. Seetõttu on ka meie riigi varustamine muutunud selliseks probleemiks, et ei ole laskemoona ja seda, mida meil vaja on. Kui Ukraina armeel on vaja miljoneid mürske, et vaenlast kinni hoida. Ja veel rohkem, et viia läbi vastavat pealetungitegevust,“ ütles Pavljuk.