„Oleme endiselt samas kohas, kus komisjon on võtnud vastu põhimõttelise seisukoha, et komisjon näeb seda SALK-i poolt osutatud teenusena, ning kuna see on juriidilise isiku poolt osutatud teenus ja teenuse eest ei ole tasu makstud, pole turutingimusi täidetud. Sellisel juhul on see juriidilise isiku annetus ehk keelatud annetus,“ ütles Oviir.