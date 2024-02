Ukraina operatiiv-strateegilise väegrupeeringu Tauria ülem Oleksandr Tarnavskõi teatas, et on olnud olukordi, kui vaenlane ründab üle oma sõdurite laipade ja tal on ülekaal mürskudes kümme ühele. Seetõttu oli otsus väed välja tõmmata ainus õige. Ennast ümber piirata ei lastud.