Venemaa teatas Avdijivka koksikeemiatehase hõivamisest

„Tehase administratiivhoonetel on heisatud Vene lipud,“ öeldakse teates. Venemaa kaitseministeeriumi teatel hõivas tehase keskväegrupeering, vahendab Meduza.

Venemaa kaitseministeeriumiga seotud Telegrami kanal „Rõbar“ teatas 17. veebruaril, et Ukraina positsioonid tehases on osaliselt mahajäetud, aga seal on veel vastupanukoldeid.