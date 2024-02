Kaitseväe 2. jalaväebrigaad harjutab Lõuna-Eestis tegevusi kriisiolukorraks valmistumisel ning taristu kaitsmist

„Meil on olemas väga täpsed plaanid, kuidas kaitsevägi kriisiolukorras tegutseb. Kõik need plaanid vajavad aga läbiharjutamist, et saaksime tuvastada kitsaskohad ning elemendid, millega peame veel tööd tegema. Mul on hea meel, et õppusel Sentry Sentinel on 2. jalaväebrigaadile toeks kolleegid politsei- ja piirivalveametist, Kaitseliidust ja liitlasüksusest, kes samuti igapäevaselt Eesti elanike turvalisust tagavad,“ ütles õppuse juht kolonelleitnant Madis Koosa.