VAATA | Kelle oleks saatnud Malmösse tartlased?

Rahva lemmikuks kujunes kaalukalt 5miinust ja Puuluup. Samuti sai poolehoidjaid kultuuripealinna saadik Daniel Levi. „Hoiame pöialt kõikidele artistidele, muusika valik on väga kirju. Meile on kindlasti oluline ka Danieli käekäik, sest ta on Tartu 2024 saadik ja esindab kultuuripealinna uhkusega ning käib meie üritustel esinemas,“ rääkis Tartu 2024 kommunikatsioonijuht Krõõt Filippov enne finaali.