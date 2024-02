Mediazona leidis salvestise Vene vanglateenistuse konvoist, mis võis viia Navalnõi surnukeha Salehardi

Sõltumatu väljaanne Mediazona uuris videosalvestisi Labõtnangi ja Salehardi vaheliselt teelt Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas. Tegemist on ainsa teega, mida mööda pääseb Harpis asuvast kolooniast ringkonna keskusesse Salehardi. Mediazona leidis neljast autost koosnenud korteeži, milles olid ka Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) autod, mis ületasid Salehardi suunas Obi jõe.

Kuna see toimus keskööl, oletab Mediazona, et just selle konvoiga viidi Navalnõi surnukeha Salehardi.