Iisrael teatas, et kui pantvange ei vabastata 10. märtsiks, rünnatakse Rafahi

Tegemist on esimese korraga, kui Iisrael on teatanud, millal tema väed võivad sellesse Gaza sektori lõunaosa ülerahvastatud linna siseneda. Kasvab aga ülemaailmne vastuseis sellisele rünnakule. Rafahis varjab end umbes 1,5 miljonit palestiinlast, vahendab BBC News.

Gantz lisas, et Iisrael tegutseb koordineeritult, võimaldades tsiviilisikute evakueerimist dialoogi abil Ameerika ja Egiptuse partneritega, et minimeerida tsiviilohvrite arvu.

Iisraeli sõjakabinet koosneb riigi tippjulgeolekuametnikest. See moodustati mõned päevad pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut. Iisrael usub, et Hamasi käes on endiselt umbes 130 pantvangi.