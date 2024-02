Kahtlane sagimine koloonias. Kaasvang arvab, et Navalnõi suri varem, kui võimuorganid väidavad

Venemaa vanglateenistus teatas reedel, et Aleksei Navalnõi suri samal päeval koloonias. Novaja Gazeta Europe sai ühendust inimesega, kes sealsamas vangipõlve veedab. Too rääkis, et eelmise õhtu sündmused viitavad sellele, et ilmselt suri Navalnõi varem.