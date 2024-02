Aleksandr Tšaplõgin ehtis end sotsiaalmeedias võõraste sulgedega. Poliitik selgitas takkajärele, et ajas terminid sassi

Tšaplõgin, kel on mainitud sotsiaalmeediaplatvormil ligi 5000 sõpra ja 19 000 jälgijat, tegi eile postituse, kus kritiseeris valitsust. „Miks meil on halb valitsus? Kaasa arvatud selle pärast, et meil pole ausaid valimisi. Elektroonilisest hääletamisest on palju räägitud ja loomulikult tuleb see ära kaotada,“ märkis ta.