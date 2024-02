ABC kirjutab, et personal tahab, et linna rahakoti juures olevad poliitikud ja ametnikud vaataks üle, kuidas torni majandatakse. Nimelt leiab personal, et hooldus- ja remondiraha on liiga vähe.

Homme toimub protestaktsioon, mis on juba teine säärane viimase paari kuu jooksul. Sisuliselt tähendab see seda, et töötajad tööd ei tee ning on torn on suletud. Kes turistidest plaanis homme maailmakuulsat paika külastada, peab leidma uue aja.