Biden on kindel, et Ukraina sõjaline abipakett kiidetakse heaks

Zelenskõi on varasemalt esitanud üleskutse hankida rohkem relvi, et vältida „katastroofilist“ olukorda Euroopas. Ukraina on suuresti sõltuv USA ja teiste lääneliitlaste relvatarnetest, et jätkata võitlust Venemaaga.

USA on süüdistanud Ukraina taandumist Avdijivkast Kongressi toetuse puudumises.

Avdijivka vallutamine on Venemaa esimene märkimisväärne võit pärast Bahmuti vallutamist mais. Ukraina relvajõudude juhi Oleksandr Sõrskõi sõnul lahkuti piirkonnast „selleks, et vältida ümberpiiramist ning kaitsta teenindajate elusid ja tervist“.

„Vaadake, ukraina rahvas on võidelnud nii vapralt ja kangelaslikult, nad on nii palju mängu pannud ja mõttele, et nüüd, kui laskemoon hakkab otsa saama, jalutaksime minema – minu arvates on see absurdne,“ ütles Biden pärast laupäevast kõnet Zelenskõiga.

„Ma leian, et see on ebaeetiline, ma leian, et see on vastuolus kõigega, mis me riigina oleme,“ ütles ta ja lisas, et on valmis abipaketi heakskiitmise nimel võitlema.

Ka Zelenskõi kutsus USA seadusandjaid finantspaketti heaks kiitma.

Ta ütles Münchenis toimunud julgeolekukonverentsil, et Ukraina hoidmine relvadefitsiidis võimaldab Putinil kohaneda sõja praeguse intensiivsusega.

„Ukrainlased on tõestanud, et suudame Venemaad taanduma sundida,“ ütles ta. „Me saame oma maa tagasi.“