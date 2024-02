17. veebruaril teatasid Navalnõi liitlased, et võimud ei andnud surnukeha mehe emale üle ning polnud selge, kus surnukeha asub. Algselt väideti koloonias, et surnukeha oli Salehardi surnukuuris, kuid asutuses öeldi poliitiku emale, et surnukeha neil pole.