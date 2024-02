NATO peasekretär Jens Stoltenberg: paljud NATO varud on ammendumas

Stoltenberg rääkis Leedu Delfile antud intervjuus, et NATO liitlased peaksid andma Ukrainale märkimisväärses koguses 155-millimeetrist laskemoona, mida nad on ka üle kahe aasta teinud. „Alguses kasutasime oma varusid. Pikemas perspektiivis ei ole see elujõuline, sest paljud NATO varud on ammendumas,“ ütles ta.