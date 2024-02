Venelased korraldavad meeleavaldusi Navalnõi mälestamiseks

Sõltumatu väljaanne Meduza kirjeldas, et inimesed viisid lilli poliitiliste repressioonide ohvrite monumentide juurde. Lisaks sellele lõid inimesed ka ise väikeseid mälestuskohakesi, kus süüdati küünlad Navalnõi mälestamiseks.

Väljaanne hoiatas, et inimesed oleks avalikes kohtades meelt avaldades ettevaatlikud, kuna neid võidakse vahistada ja võtta kriminaalvastutusele.

Teateid vahistamistest on üle kogu Venemaa. Teadaolevalt peeti kinni Murmanski elanik, kes läks tänavale plakatiga „Aleksei Navalnõi tapeti. Tema veri on sinu kätel, Vova.“

See massiüritus ei ole seadusega kehtestatud korras linnavõimudega kokku lepitud, öeldi avalduses. Prokuratuur lisas, et sellised üritused on seadustiku kohaselt haldusõiguserikkumine ning sellega võib kaasneda karistus kuni haldusarestini.