Egiptus rajab ettevaatusabinõuna Gaza piiri lähedale ajutise palestiinlaste varjupaiga

Egiptus on ametlikult eitanud selliste ettevalmistuste tegemist. Kairo sõnul oleks täiesti vastuvõetamatu, kui Iisraeli rünnakud tõrjuvad palestiinlased Siinai poolsaarele. Samuti on USA korduvalt öelnud, et on vastu palestiinlaste lahkumisele Gazast.

Sellest olenemata kinnitasid allikad Reutersile, Egiptus rajab piiri juurde ajutise majutusala ettevaatusabinõuna. Nende sõnul on Egiptus siiski optimistlik, et relvarahu kõnelustega suudetakse selliseid stsenaariume vältida.

Iisrael on teatanud, et alustab Rafaḩis pealetungi Hamasi viimase peidupaiga hävitamiseks. Sõja jooksul on Iisraeli rünnakute eest piirilinna põgenenud üle miljoni palestiinlase.

Iisrael on ka öelnud, et armee koostab plaani tsiviilisikute evakueerimiseks Rafaḩist Gaza sektori teistesse piirkondadesse.

Gaza sektori elanike evakueerimine turvalisse kohta on illusioon, ütles ÜRO abijuht Martin Griffiths. Ta hoiatas, et palestiinlased võivad ületada piiri, kui Iisrael alustab sõjalist operatsiooni Rafaḩis.

Viimaste värskenduste kohaselt piiras Iisraeli armee ümber suurima töötava haigla Gazas ning seal korraldati haarang. Iisraeli sõjaväelased nimetasid Nasseri haigla haarangut „täpseks ja piiratuks“ ning ütlesid, et see põhines teabel, et Hamasi võitlejad varjasid seal end ja hoidsid rajatises pantvange. Iisrael on korraldanud ka õhurünnakuid Rafaḩile.