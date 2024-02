VIDEO | Märjamaal hukkus sõiduauto ja väikekaubiku kokkupõrkes 30-aastane mees

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Heleri Vesik ütles, et praeguseks on teada, et omavahel laupkokkupõrkesse sattunud Mercedese sõiduauto liikus Pärnu suunas ning Peugeoti kaubik Tallinna suunas. Kokkupõrke tagajärjel hukkus sündmuskohal Peugeoti roolis olnud 30-aastane mees.