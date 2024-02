Navalnõi abikaasa sõnul ei jää Putin tema mehe surma eest karistamata

Reedel teatas Venemaa vanglateenistus, et riigi tuntuim opositsionäär Aleksei Navalnõi suri Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas asuvas koloonias.

Navalnõi liitlased märgivad, et neil ei ole kinnitust vanglateenistuse uudistele Aleksei Navalnõi surmast. Olukorda läheb Kharpi uurima Navalnõi advokaat. Navalnõi tiim lubas anda teavet, niipea kui võimalik.

„Ma tahan, et nad teaksid, et neid karistatakse selle eest, mida nad on teinud meie riigi, minu perekonna ja minu abikaasaga,“ ütles Navalnaja reedel Müncheni julgeolekukonverentsil.